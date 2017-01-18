Большинство участников перестрелки в Олевске задержаны, — Шкиряк

«На данный момент часть участников преступления задержана, большая часть как с одной, так и с другой стороны, изъято соответствующее оружие, в том числе зарегистрированное, а также незарегистрированное… Сейчас осуществляются все оперативные, в том числе негласные следственные действия для установления места пребывания других участников конфликта. Я убежден в том, что в ближайшее время все преступники будут задержаны», — отметил он.

При этом Шкиряк подчеркнул, что полиции удалось идентифицировать всех участников конфликта.

Как сообщалось, 16 января в Олевске возникла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. Инцидент произошел около 1:00 на центральной площади города. В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо — жители Олевского района и еще трое — львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события — Покушение на убийство (ст. 15 и ст. 115 УК), ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Отмечалось, что после стрельбы злоумышленники сели в автомобили Mitsubishi Pajero серого цвета, Škoda темного цвета и Ford Transit синего цвета и скрылись с места происшествия.