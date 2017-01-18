В Ростове пьяный водитель ВАЗа спровоцировал ДТП с BMW
В Ростове водитель ВАЗ-21099, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП.
В Ростове водитель ВАЗ-21099, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП.
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После того, как он заметил преследование наряда ДПС, мужчина свернул в один из дворов, где врезался в BMW. Сейчас водитель задержан. Установлено, что в настоящий момент он является безработным. От медицинского освидетельствования ростовчанин отказался и был привлечен к административной ответственности.