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12:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове пьяный водитель ВАЗа спровоцировал ДТП с BMW

В Ростове водитель ВАЗ-21099, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, 32-летний ростовчанин неоднократно менял траекторию движения транспортного средства, грубо нарушал ПДД, игнорировал запрещающие сигналы светофора.

После того, как он заметил преследование наряда ДПС, мужчина свернул в один из дворов, где врезался в BMW. Сейчас водитель задержан. Установлено, что в настоящий момент он является безработным. От медицинского освидетельствования ростовчанин отказался и был привлечен к административной ответственности.

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