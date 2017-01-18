В Ростове пьяный водитель ВАЗа спровоцировал ДТП с BMW

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, 32-летний ростовчанин неоднократно менял траекторию движения транспортного средства, грубо нарушал ПДД, игнорировал запрещающие сигналы светофора.

После того, как он заметил преследование наряда ДПС, мужчина свернул в один из дворов, где врезался в BMW. Сейчас водитель задержан. Установлено, что в настоящий момент он является безработным. От медицинского освидетельствования ростовчанин отказался и был привлечен к административной ответственности.