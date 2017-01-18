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11:31 (мск), источник: Мослента

В метро задержали инсценировавшего кражу собственного телефона мужчину

Владелец собирался получить за гаджет страховую выплату.

Источник: Reuters

Оперативники УВД на Московском метрополитене задержали мужчину, инсценировавшего кражу сотового телефона ради получения страховки. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Как выяснили полицейские, владелец дорогостоящего гаджета решил получить страховую выплату и предложил знакомому поучаствовать в инсценировке. Спектакль молодые люди решили разыграть в метро. Они спустились на станцию «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии и в поезде, следующем в сторону «Таганской», инсценировали кражу телефона. После этого владелец обратился в дежурную часть УВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В полиции подчеркнули, что в момент обращения в дежурную часть мужчина был предупрежден об ответственности за это преступление.

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