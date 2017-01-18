В метро задержали инсценировавшего кражу собственного телефона мужчину

Как выяснили полицейские, владелец дорогостоящего гаджета решил получить страховую выплату и предложил знакомому поучаствовать в инсценировке. Спектакль молодые люди решили разыграть в метро. Они спустились на станцию «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии и в поезде, следующем в сторону «Таганской», инсценировали кражу телефона. После этого владелец обратился в дежурную часть УВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В полиции подчеркнули, что в момент обращения в дежурную часть мужчина был предупрежден об ответственности за это преступление.