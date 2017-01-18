В метро задержали инсценировавшего кражу собственного телефона мужчину
Владелец собирался получить за гаджет страховую выплату.
Владелец собирался получить за гаджет страховую выплату.
Оперативники УВД на Московском метрополитене задержали мужчину, инсценировавшего кражу сотового телефона ради получения страховки. Об этом сообщает
Как выяснили полицейские, владелец дорогостоящего гаджета решил получить страховую выплату и предложил знакомому поучаствовать в инсценировке. Спектакль молодые люди решили разыграть в метро. Они спустились на станцию «Волгоградский проспект»
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В полиции подчеркнули, что в момент обращения в дежурную часть мужчина был предупрежден об ответственности за это преступление.