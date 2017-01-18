Роспотребназор в Приангарье нашел стеклоомывайку с превышением метанола в сотни раз

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области обнаружили несколько марок стеклоомывающей жидкости, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам, с превышением содержания метанола в сотни раз. Специалисты установили данный факт в ходе внеплановых проверок. Об сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ведомства.

Превышение гигиенических нормативов по содержанию метанола было зафиксировано в стеклоомывающих жидкостях GLEIDEXCLUSIVE -30 (в 486 раз), «Даль» -30 (в 434 раза) и Arctica -30 (в 510 раз), а также средство для мытья стекол, зеркал и гладких поверхностей Cleaner (в 176 раз). Товарно-сопроводительные документы на продукцию не представлены.

«Информация по данному факту была направлена в следственный отдел по городу Усть-Кут, в межмуниципальный отдел МВД России “Усть-Кутский” и управление Роспотребнадзора», — сообщили в ведомстве.

Проведение контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение в обороте спиртосодержащей жидкости продолжается.

Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции и дал несколько поручений.

С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудники СУ СКР по региону 18 декабря 2016 года возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 239 УК РФ «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». По делу задержаны 22 человека. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10-ти — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

Сразу после пресс-конференции Путина следователи возбудили в отношении заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.

В тот же день начальника отдела полиции № 4 УМВД по Иркутску Дениса Черемисина задержали по делу об отравлении суррогатной алкогольной продукцией. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц». Полицейского отпустили под подписку о невыезде.

Всего от употребления непищевой спиртосодержащей жидкости пострадали 123 человека, из которых 77 погибло (в том числе 47 человек в ЛПУ и 29 человек поступивших в БСМЭ от организаций ритуальных услуг). Было выписано 47 человек, из них 38 — выписано из лечебных учреждений по улучшению состояния здоровья, девять человек покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи. Последний пострадавший выписан 12 января 2017 года из ОГБУЗ «Иркутская ГКБ № 3» (находился в стационаре с 19 декабря 2016 года).