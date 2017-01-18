Роспотребназор в Приангарье нашел стеклоомывайку с превышением метанола в сотни раз
Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку.
Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку.
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области обнаружили несколько марок стеклоомывающей жидкости, не соответствующей
Превышение гигиенических нормативов по содержанию метанола было зафиксировано в стеклоомывающих жидкостях GLEIDEXCLUSIVE -30 (в 486 раз), «Даль» -30 (в 434 раза) и Arctica -30 (в 510 раз), а также средство для мытья стекол, зеркал и гладких поверхностей Cleaner (в 176 раз).
«Информация по данному факту была направлена в следственный отдел по городу
Проведение
Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой
С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в
Сразу после
27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.
В тот же день начальника отдела полиции № 4 УМВД по Иркутску Дениса Черемисина задержали по делу об отравлении суррогатной алкогольной продукцией. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц». Полицейского отпустили под подписку о невыезде.
Всего от употребления непищевой спиртосодержащей жидкости пострадали 123 человека, из которых 77 погибло (в том числе 47 человек в ЛПУ и 29 человек поступивших в БСМЭ от организаций ритуальных услуг). Было выписано 47 человек, из них 38 — выписано из лечебных учреждений по улучшению состояния здоровья, девять человек покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи. Последний пострадавший выписан 12 января 2017 года из ОГБУЗ «Иркутская ГКБ № 3» (находился в стационаре с 19 декабря 2016 года).