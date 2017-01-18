Жительница Калининграда сломала руку и разбила голову, катаясь с горки в Центральном парке
Жительница Калининграда получила серьёзные травмы, катаясь с горки в Центральном парке. Девушка ударилась о металлическое ограждение.
Жительница Калининграда получила серьёзные травмы, катаясь с горки в Центральном парке. Девушка ударилась о металлическое ограждение.
Как рассказала корреспонденту Калининград.Ru пострадавшая Виктория, врачи диагностировали у неё перелом руки, ушибы мягких тканей лица, гематомы и подозрение на
Горку в Центральном парке Калининграда засыпали песком в конце новогодних каникул, когда несколько человек скатились в ручей и получили травмы. Горожане возмутились действиями властей, однако мэр Александр Ярошук заявил, что администрация не хочет нести ответственность, а обеспечить безопасность на склоне не получается. «Не дай бог что случится. Не надо доводить до греха. Раньше никому в голову не приходило жаловаться в горисполком на травмы детей на горках или турниках, а сейчас не так», — пояснил градоначальник.