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11:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полиция Татарстана задержала группу нелегальных банкиров

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В Татарстане полицейские задержали группу лиц, занимавшуюся обналичиванием денежных средств, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Стражи порядка установили, что двое жителей Казани организовали группу по обналичиванию денежных средств клиентов. Для этого они создали три самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы.

Три участника преступной группы занимались поиском клиентов, снимали денежные средства в банкоматах, перевозили и передавали снятые деньги клиентам. Взаимодействие между группами осуществляли шесть человек, которые обеспечивали общий бухгалтерский учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Для вывода денег в наличный оборот средства перечисляли на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, которые, в дальнейшем, переводились на счета индивидуальных предпринимателей и пластиковые карты. Предполагаемый доход составил 70 млн рублей.

Во время обысков полицейские изъяли черновые записи, пластиковые банковские карты, печати, деньги, бланки договоров, компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другую оргтехнику.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время установлены 9 участников группы. Все они жители Казани.

Восемь участников группы уже арестованы, в отношении еще одного мера пресечения будет избрана в ближайшее время.

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