В Новосибирске автобус протащил коляску с ребенком в дверях

Автобус № 50 проехался с застрявшей в дверях коляской недалеко от остановки «Путепровод» в Кировском районе.

Из транспортного средства выходила молодая женщина с двумя маленькими детьми и коляской. В это время автобус тронулся, и пассажирку зажало в дверях, сообщают в группе Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». Девушка упала и попросила о помощи, но ее услышали не сразу. Автобус проехал некоторое время с зажатой в двери коляской. Чуть позже водитель и кондуктор обратили внимание на пострадавшую, и транспорт остановился.

После инцидента девушка долго находилась в стрессовом состоянии и с трудом успокоила своих детей. Она пожаловалась в полицию, однако стражи порядка посоветовали пострадавшей разобраться с транспортниками самостоятельно.