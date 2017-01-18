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11:30 (мск), источник: dostup1.ru

Задержан грабитель, срывавший цепочки с продавщиц, в Челябинске

Злоумышленника искали около трех месяцев.

Челябинские полицейские разыскали и задержали 40-летнего горожанина, грабившего продавцов магазинов, — злоумышленник сорвал цепочки у семи женщин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник, 17 января, полицейские задержали на рабочем месте заводчанина, который оказался причастен к ограблению сотрудниц магазинов в Калининском и Тракторозаводском районах Челябинска. Злоумышленник приходил в продуктовые павильоны, когда там не было посетителей, делал вид, будто что-то покупает, а потом, отвлекая женщин мелочью, срывал с них золотые изделия и убегал. Один из моментов попал на камеру видеонаблюдения, установленную в магазине по улице Калинина.

«Задержанный причастен к совершению семи аналогичных преступлений. Похищенные золотые изделия мужчина сдавал в ломбарды, а деньги тратил на личные нужды. Подозреваемый в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания. Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы», — рассказала руководитель отделения по связям со СМИ УМВД по Челябинску Светлана Калмыкова.

Сотрудники полиции предполагают, что задержанный может быть причастен к совершению иных имущественных преступлений. Всех пострадавших от действий указанного лица просят обратиться в полицию по месту совершения преступления, а также по телефону «доверия» УМВД России по Челябинску 267−79−65 или 02.

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