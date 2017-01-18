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15:09 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Азове участковый избил задержанного

Следственный отдел Азова возбудил уголовное дело в отношении местного участкового.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Правоохранитель обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий». По предварительной информации, находясь в служебном кабинете, участковый избил задержанного, нанося удары руками по голове.

«Своими действиями он причинил потерпевшему телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью, при этом на задержанном все время были надеты наручники», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Ведомство взяло под контроль расследование уголовного дела.

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