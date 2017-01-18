В Азове участковый избил задержанного
Следственный отдел Азова возбудил уголовное дело в отношении местного участкового.
Следственный отдел Азова возбудил уголовное дело в отношении местного участкового.
Правоохранитель обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий». По предварительной информации, находясь в служебном кабинете, участковый избил задержанного, нанося удары руками по голове.
«Своими действиями он причинил потерпевшему телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью, при этом на задержанном все время были надеты наручники», — сообщает
Ведомство взяло под контроль расследование уголовного дела.