В Азове участковый избил задержанного

Правоохранитель обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий». По предварительной информации, находясь в служебном кабинете, участковый избил задержанного, нанося удары руками по голове.

«Своими действиями он причинил потерпевшему телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью, при этом на задержанном все время были надеты наручники», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Ведомство взяло под контроль расследование уголовного дела.