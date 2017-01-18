В Краснодаре мужчина сообщил о мине в городском управлении МВД

Инцидент произошел 13 января. В дежурную часть позвонил мужчина и сообщил, что здание УМВД России по Краснодару на улице Октябрьской, 121 заминировано. На место выехала оперативная группа, но после осмотра здания выяснили, что информация была ложной, сообщает прокуратура Краснодарского края.

В заведомо ложном сообщении заподозрили 21-летнего жителя Москвы, живущего в Краснодаре без регистрации. В отношении юноши возбудили уголовное дело. Прокурор Западного округа Краснодара проверил его и признал законным. В 2015 году фигуранта судили за аналогичное преступление, суд заключил его под стражу.