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11:46 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре мужчина сообщил о мине в городском управлении МВД

В Краснодаре возбудили уголовное дело после заведомо ложного сообщения о мине.

Источник: ЮГА.ру

Инцидент произошел 13 января. В дежурную часть позвонил мужчина и сообщил, что здание УМВД России по Краснодару на улице Октябрьской, 121 заминировано. На место выехала оперативная группа, но после осмотра здания выяснили, что информация была ложной, сообщает прокуратура Краснодарского края.

В заведомо ложном сообщении заподозрили 21-летнего жителя Москвы, живущего в Краснодаре без регистрации. В отношении юноши возбудили уголовное дело. Прокурор Западного округа Краснодара проверил его и признал законным. В 2015 году фигуранта судили за аналогичное преступление, суд заключил его под стражу.

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