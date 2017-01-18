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11:26 (мск), источник: Pro Город Самара

Тольяттинец, возвращаясь домой через окно, упал со второго этажа

Скорую помощь пострадавшему вызвал его товарищ.

Инцидент произошел в темное время суток в Комсомольском районе Тольятти, пишет 63.ru.

По предварительным данным, у 36-летнего местного жителя заклинило дверной замок, поэтому он решил попасть домой через окно. К сожалению, попытка забраться в жилище через окно не увенчалась успехом — мужчина сорвался и упал с высоты второго этажа.

Скорую помощь пострадавшему вызвал его товарищ. Медики поставили ему предварительные диагнозы «перелом нижних конечностей» и «алкогольное опьянение» и увезли в больницу.

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