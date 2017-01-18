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12:00 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пожилой мужчина погиб из-за неисправности печи и дымохода в Нижегородской области 17 января

Пожилой мужчина погиб из-за неисправности печи и дымохода в Нижегородской области 17 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Сообщение о возгорании в жилом доме в с. Обухово г. о. г. Первомайск поступило в 18:48. При разборе конструкций на месте пожара было обнаружено тело мужчины — 81-летнего пенсионера. Сгорела кровля, внутренняя отделка дом и надворные постройки на общей площади 90 кв.м.

«На тяжесть развития пожара и его последствия повлияло позднее обнаружение и сообщение о возгорании. Предположительная причина возгорания — нарушения при устройстве и неисправности отопительной печи и дымохода», — говорится в сообщении.

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