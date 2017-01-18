Пожилой мужчина погиб из-за неисправности печи и дымохода в Нижегородской области 17 января

Сообщение о возгорании в жилом доме в с. Обухово г. о. г. Первомайск поступило в 18:48. При разборе конструкций на месте пожара было обнаружено тело мужчины — 81-летнего пенсионера. Сгорела кровля, внутренняя отделка дом и надворные постройки на общей площади 90 кв.м.

«На тяжесть развития пожара и его последствия повлияло позднее обнаружение и сообщение о возгорании. Предположительная причина возгорания — нарушения при устройстве и неисправности отопительной печи и дымохода», — говорится в сообщении.