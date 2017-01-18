Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 мест хранения на кухне, о которых вы не знали или забыли
Что вы думаете о крещенских купаниях: опрос
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
Певица Натали скрывает беременность
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Материнство: ожидание и реальность
В декабре вторичное жилье Москвы резко подешевело
В российских квартирах станет светлее
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
18Инаугурации прошлого
1645-летие Константина Хабенского
1135-летие герцогини Кембриджской
11:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мошенники похитили у жителей Приангарья свыше 1,5 млн рублей с начала года

Самой популярной схемой обмана стала кража денег при купле-продаже товаров в интернете.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аферисты украли у 36-ти жителей Иркутской области более 1,5 млн рублей с начала года. Самой популярной схемой обмана является хищение денежных средств при покупке или продаже товаров через интернет. Зачастую граждане переводят деньги в качестве предоплаты и не получают товар. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Так накануне жертвой мошенников стал 48-летний житель Усть-Кута, который в качестве задатка за покупку автомобиля ЗИЛ перевел 108 тысяч рублей. Второй путь обмана — преступник под предлогом совершения покупки запрашивает конфиденциальные данные банковской карты. В Иркутске 20-летняя девушка именно таким образом лишилась 10 тысяч рублей.

«СМС-рассылка — вторая по популярности схема обмана аферистов. Злоумышленники рассылают сообщения типа: “С вашей карты списано 9898 рублей”, “Ваша карта заблокирована” и т. д. В СМС всегда преступники оставляют свой номер телефона и представляются банковскими работниками. В дальнейшем они узнают информацию, представляющую банковскую тайну и похищают сбережения. По такой схеме с начала года аферисты обманули 12 жителей региона», — отметили в ведомстве.

Телефонное мошенничество располагается на третьем месте по популярности. Внук попал в ДТП, родственник находится в полиции, денежная выплата пенсионерам — наиболее распространенные легенды. Как правило таким образом становятся жертвами обмана пенсионеры.

Полиция рекомендует гражданам соблюдать необходимые меры личной и имущественной безопасности. Храните в секрете данные карты, не переводите предоплаты, игнорируйте подозрительные СМС и звонки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Иркутска стали больше покупать в интернет-магазинах
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Омбудсмен сочла взвешенным решение ЕСПЧ о «законе Димы Яковлева»
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе в аэропортах
ЦРУ опубликовало 13 млн страниц архивных документов
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Набрала вес: неузнаваемая Марго Робби в новой роли На фото, которые на днях появились в сети, звезда «Отряда самоубийц» выглядит набравшей вес и переставшей ухаживать за собой
Недвижимость
Москвичам рассказали, как избежать штрафа за незаконную дачу
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь