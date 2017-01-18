Мошенники похитили у жителей Приангарья свыше 1,5 млн рублей с начала года
Самой популярной схемой обмана стала кража денег при
Самой популярной схемой обмана стала кража денег при
Аферисты украли у 36-ти жителей Иркутской области более 1,5 млн рублей с начала года. Самой популярной схемой обмана является хищение денежных средств при покупке или продаже товаров через интернет. Зачастую граждане переводят деньги в качестве предоплаты и не получают товар. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Так накануне жертвой мошенников стал 48-летний житель
«СМС-рассылка — вторая по популярности схема обмана аферистов. Злоумышленники рассылают сообщения типа: “С вашей карты списано 9898 рублей”, “Ваша карта заблокирована”
Телефонное мошенничество располагается на третьем месте по популярности. Внук попал в ДТП, родственник находится в полиции, денежная выплата пенсионерам — наиболее распространенные легенды. Как правило таким образом становятся жертвами обмана пенсионеры.
Полиция рекомендует гражданам соблюдать необходимые меры личной и имущественной безопасности. Храните в секрете данные карты, не переводите предоплаты, игнорируйте подозрительные СМС и звонки.