Мошенники похитили у жителей Приангарья свыше 1,5 млн рублей с начала года

Аферисты украли у 36-ти жителей Иркутской области более 1,5 млн рублей с начала года. Самой популярной схемой обмана является хищение денежных средств при покупке или продаже товаров через интернет. Зачастую граждане переводят деньги в качестве предоплаты и не получают товар. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Так накануне жертвой мошенников стал 48-летний житель Усть-Кута, который в качестве задатка за покупку автомобиля ЗИЛ перевел 108 тысяч рублей. Второй путь обмана — преступник под предлогом совершения покупки запрашивает конфиденциальные данные банковской карты. В Иркутске 20-летняя девушка именно таким образом лишилась 10 тысяч рублей.

«СМС-рассылка — вторая по популярности схема обмана аферистов. Злоумышленники рассылают сообщения типа: “С вашей карты списано 9898 рублей”, “Ваша карта заблокирована” и т. д. В СМС всегда преступники оставляют свой номер телефона и представляются банковскими работниками. В дальнейшем они узнают информацию, представляющую банковскую тайну и похищают сбережения. По такой схеме с начала года аферисты обманули 12 жителей региона», — отметили в ведомстве.

Телефонное мошенничество располагается на третьем месте по популярности. Внук попал в ДТП, родственник находится в полиции, денежная выплата пенсионерам — наиболее распространенные легенды. Как правило таким образом становятся жертвами обмана пенсионеры.

Полиция рекомендует гражданам соблюдать необходимые меры личной и имущественной безопасности. Храните в секрете данные карты, не переводите предоплаты, игнорируйте подозрительные СМС и звонки.