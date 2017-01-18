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11:53 (мск), источник: УралПолит.ру

В Свердловской области из оборота изъяли более 800 литров суррогатного алкоголя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря, ИА УралПолит.Ru. С начала года на территории Свердловской области из незаконной торговли изъято более 7 тысяч бутылок суррогатного алкоголя.

«За период с 28.12.2016 года по 17.01.2017 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проведено 1175 надзорных мероприятий, выявлена незаконная реализация спиртсодержащей непищевой продукции в количестве 7358 штук общим объемом 802,9 литров. Ко всей продукции применены меры по изъятию или аресту», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, с 26 декабря Роспотребнадзор на 30 дней приостановил продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения с содержанием этилового спирта более 25%. Принятые меры связаны с трагедией, произошедшей в декабре в Иркутске, где от отравления суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник» погибли 72 человека.

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