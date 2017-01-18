В Свердловской области из оборота изъяли более 800 литров суррогатного алкоголя
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря, ИА УралПолит.Ru. С начала года на территории Свердловской области из незаконной торговли изъято более 7 тысяч бутылок суррогатного алкоголя.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря, ИА УралПолит.Ru. С начала года на территории Свердловской области из незаконной торговли изъято более 7 тысяч бутылок суррогатного алкоголя.
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Напомним, с 26 декабря Роспотребнадзор на 30 дней приостановил продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения с содержанием этилового спирта более 25%. Принятые меры связаны с трагедией, произошедшей в декабре в Иркутске, где от отравления суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник» погибли 72 человека.