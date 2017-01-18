Перед судом предстал лжецелитель, делавший в Башкирии «смертельное кровопускание»

Напомним, 19 ноября прошлого года 56-летний мужчина в городе Октябрьский, в одном из жилых домов 37-го микрорайона, оказал 33-летнему жителю Татарстана медицинскую услугу «кровопускание» — «хиджама». В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде кровоподтёков, многочисленных ран, которые нанесли тяжкий вред его здоровью. Вечером в тот же день житель Татарстана вернулся домой в село Пестрецы и там умер от кровопотери.

По информации телеканала ТВЦ, в суде лжецелителя оправдали. Подробнее в сюжете телеканала.