В Башкирии задержали мужчину, который неоднократно грабил офисы микрозаймов

В первый раз грабитель попытался унести добычу из офиса на улице Худайбердина, но его спугнул внезапно зашедший мужчина, когда тот размахивал ножом перед лицом сотрудницы. На этом преступник не остановился и уже через пару дней снова напал на офис, находящийся на той же улице. Оттуда ему удалось похитить 28 тысяч рублей.

Подозреваемым в ограблениях оказался 42-летний житель республики Татарстан. При задержании у него были изъяты два ножа и часть не потраченных денег. Мужчина признал свою вину и рассказал, что уже собирался уезжать из города, но ему помешали сотрудники полиции.

Следственным отделом Управления МВД России по городу Стерлитамаку возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».