Дончанин подозревается в даче взятки сотруднику полиции в Подольске

По предварительной информации, правоохранители обнаружили в Подольске подпольный цех по производству алкоголя.

«В ходе осмотра цеха полицейские обнаружили и изъяли около 10 тысяч бутылок алкогольной продукции объёмом 0,5 литров, более 1,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, 48 полетов со стеклотарой, федеральные акцизные марки, вызывающие сомнение в подлинности, а также всю необходимую фурнитуру для подделки алкоголя», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ходе проверки выяснилось, что владельцем помещения, где разливался контрафактный алкоголь, является житель Донского региона. При допросе 42-летний дончанин пытался дать взятку сотруднику ОЭБиПК УМВД России по городу Подольску в размере 100 тысяч рублей. Несмотря на разъяснения сотрудника полиции о противоправности действий, предприимчивый житель Ростовской области положил деньги на стол и пытался покинуть кабинет, но был задержан.

По факту дачи взятки в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.