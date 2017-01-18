Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
В Петербурге полиция задержала актрису во время спектакля
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Материнство: ожидание и реальность
Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника
Голый пассажир обвинил таксиста в надругательстве
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
США определились, кого нужно поставить президентом Украины – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
15Второй зимний Московский Велопарад
1135-летие герцогини Кембриджской
18Инаугурации прошлого
12:02 (мск), источник: Newtimes.kz

Вынесли приговор майорам, обвиняемым по делу о теракте в Актобе

Судья Актюбинского гарнизона огласил приговор двум майорам, служившим в воинской части № 6655, на которую 5 июня прошлого года напали террористы, передает Timeskz.kz.

Источник: Newtimes.kz

Кайнарбека Тастамбекова признали виновным в нарушении правил несения внутренней службы, приведшем к тяжким последствиям (часть 2 статьи 477 УК), и приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Каиргали Оразжанова признали виновным по той же статье. Его отправили в колонию общего режима на 3 года и 6 месяцев. Стоит отметить, что гособвинение запрашивало для Тастамбекова три года лишения свободы. А Оразжанов, признавший вину, надеялся на условный срок.

Кайнарбек Тастамбеков так и не признал своей вины. Ранее он заявлял, что доказательства его невиновности были умело уничтожены, были скрыты отстрелянные гильзы, уничтожены видеозаписи регистраторов видеонаблюдения.

Обоих осужденных лишили воинских званий и взяли под стражу в зале оглашения приговора. Вынесение приговора состоялось на территории части 6655.

Напомним, суд над военными, которые 5 июня дежурили в войсковой части 6655, подвергшейся нападению террористов, начался еще в декабре.

Майоров Кайнарбека Тастамбекова и Каиргали Оразжанова обвиняли в нарушении правил несения внутренней службы, приведшем к тяжким последствиям. По данным следствия, военнослужащие не приняли бой с террористами, а бросились бежать через окно туалета.

Кайнарбек Тастамбеков настаивал, что цель суда над ним — увести от наказания командование части, которое после теракта было переведено в другие регионы республики. Суд, по мнению Тастамбекова, проходил с нескрываемым обвинительным уклоном. Он утверждал, что выпустил по террористам 14 пуль.

Второй подсудимый ― Каиргали Оразжанов ― вину признал, заявил, что раскаялся и попросил прощения у пострадавших.

Напомним, 5 июня в Актобе неизвестные совершили налет на два оружейных магазина и воинскую часть Нацгвардии. В городе был объявлен режим антитеррористической операции. В результате нападений террористов восемь человек были убиты, трое из них — военнослужащие. Силовики ликвидировали 18 преступников, задержали девять человек. Обвиняемые в совершении теракта в Актобе были названы последователями религиозного течения «салафизм».

Перед судом предстали 29 человек, девять из которых обвинялись в совершении ряда уголовных правонарушений, в том числе в непосредственном участии в террористическом акте, 18 — в недонесении о готовящемся преступлении, двое — в укрывательстве преступления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Депутаты предложили отказаться от монополии ЕНПФ
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Омбудсмен сочла взвешенным решение ЕСПЧ о «законе Димы Яковлева»
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе в аэропортах
ЦРУ опубликовало 13 млн страниц архивных документов
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Набрала вес: неузнаваемая Марго Робби в новой роли На фото, которые на днях появились в сети, звезда «Отряда самоубийц» выглядит набравшей вес и переставшей ухаживать за собой
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве В судах рассматривается уже более десяти однотипных дел
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь