Вынесли приговор майорам, обвиняемым по делу о теракте в Актобе

Кайнарбека Тастамбекова признали виновным в нарушении правил несения внутренней службы, приведшем к тяжким последствиям (часть 2 статьи 477 УК), и приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Каиргали Оразжанова признали виновным по той же статье. Его отправили в колонию общего режима на 3 года и 6 месяцев. Стоит отметить, что гособвинение запрашивало для Тастамбекова три года лишения свободы. А Оразжанов, признавший вину, надеялся на условный срок.



Кайнарбек Тастамбеков так и не признал своей вины. Ранее он заявлял, что доказательства его невиновности были умело уничтожены, были скрыты отстрелянные гильзы, уничтожены видеозаписи регистраторов видеонаблюдения.



Обоих осужденных лишили воинских званий и взяли под стражу в зале оглашения приговора. Вынесение приговора состоялось на территории части 6655.

Напомним, суд над военными, которые 5 июня дежурили в войсковой части 6655, подвергшейся нападению террористов, начался еще в декабре.

Майоров Кайнарбека Тастамбекова и Каиргали Оразжанова обвиняли в нарушении правил несения внутренней службы, приведшем к тяжким последствиям. По данным следствия, военнослужащие не приняли бой с террористами, а бросились бежать через окно туалета.

Кайнарбек Тастамбеков настаивал, что цель суда над ним — увести от наказания командование части, которое после теракта было переведено в другие регионы республики. Суд, по мнению Тастамбекова, проходил с нескрываемым обвинительным уклоном. Он утверждал, что выпустил по террористам 14 пуль.

Второй подсудимый ― Каиргали Оразжанов ― вину признал, заявил, что раскаялся и попросил прощения у пострадавших.

Напомним, 5 июня в Актобе неизвестные совершили налет на два оружейных магазина и воинскую часть Нацгвардии. В городе был объявлен режим антитеррористической операции. В результате нападений террористов восемь человек были убиты, трое из них — военнослужащие. Силовики ликвидировали 18 преступников, задержали девять человек. Обвиняемые в совершении теракта в Актобе были названы последователями религиозного течения «салафизм».

Перед судом предстали 29 человек, девять из которых обвинялись в совершении ряда уголовных правонарушений, в том числе в непосредственном участии в террористическом акте, 18 — в недонесении о готовящемся преступлении, двое — в укрывательстве преступления.