В Днепре из-за пожара в 16-этажном доме эвакуировали 200 человек
В Днепре сегодня утром, 18 января, произошел пожар в 16-этажном доме, эвакуировано около 200 человек.
В Днепре сегодня утром, 18 января, произошел пожар в 16-этажном доме, эвакуировано около 200 человек.
Об этом сообщает
18 января 2017 в 05:40 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в одной из квартир 16-этажного дома по улице Юрия Кондратюка, Новокодацкого района.
Как выяснилось с прибытием спасателей, загорелась двухкомнатная квартира и балкон на 14-м этаже. В подъезде дома наблюдалось сильное задымление, поэтому для эвакуации людей и тушения пожара задействовали 5 звеньев газодымозащитной службы.
На пожаре было спасено 11 человек, из них 2 детей, а также эвакуированы около 200 человек. Погибших и пострадавших при пожаре нет.
Площадь пожара составила 60 кв. м. Огнем уничтожено домашнее имущество квартиры. Предполагаемая причина — короткое замыкание электросети.
Пожар был локализован в 06:50, а ликвидирован в 07:20.
Ранее в пос. Горького Днепропетровской обл. произошел пожар в квартире жилого дома по ул. Футбольной.