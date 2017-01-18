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11:52 (мск), источник: 112.ua

В Днепре из-за пожара в 16-этажном доме эвакуировали 200 человек

В Днепре сегодня утром, 18 января, произошел пожар в 16-этажном доме, эвакуировано около 200 человек.

Источник: 112.ua

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГосЧС).

18 января 2017 в 05:40 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в одной из квартир 16-этажного дома по улице Юрия Кондратюка, Новокодацкого района.

Как выяснилось с прибытием спасателей, загорелась двухкомнатная квартира и балкон на 14-м этаже. В подъезде дома наблюдалось сильное задымление, поэтому для эвакуации людей и тушения пожара задействовали 5 звеньев газодымозащитной службы.

На пожаре было спасено 11 человек, из них 2 детей, а также эвакуированы около 200 человек. Погибших и пострадавших при пожаре нет.

Площадь пожара составила 60 кв. м. Огнем уничтожено домашнее имущество квартиры. Предполагаемая причина — короткое замыкание электросети.

Пожар был локализован в 06:50, а ликвидирован в 07:20.

Ранее в пос. Горького Днепропетровской обл. произошел пожар в квартире жилого дома по ул. Футбольной.

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