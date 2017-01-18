В Минске рассылают фальшивые извещения о налоге на тунеядство
В конце прошлой неделе в Минске стали рассылать поддельные извещения об уплате сбора на финансирование государственных расходов, или налога на тунеядство.
В конце прошлой неделе в Минске стали рассылать поддельные извещения об уплате сбора на финансирование государственных расходов, или налога на тунеядство.
13 января жители домов в районе улиц Ангарской и Нестерова нашли в своих почтовых ящиках странные почтовые сообщения. В том числе пенсионеры, которые освобождены от этого налога.
78-летняя минчанка Нина Курлович рассказала sb.by, что на бланке были указаны ее фамилия с инициалами, адрес и сообщение «На ваше имя поступило заказное отправление письменной корреспонденции».
В графе «от кого» было написано: «налоги». Женщина говорит, что это извещение сильно ее удивило. «Подумала — это, наверное, налог на тунеядство, о котором говорили вчера в новостях и сообщали о
Возмущенная пенсионерка позвонила в налоговую инспекцию Заводского района. Настал черед удивляться инспектору, который ей сообщил, что никаких извещений на ее адрес они не отправляли.
После этого минчанка позвонила на почту и попросила, чтобы ей принесли присланную корреспонденцию домой. Однако работники почтового отделения проверили по базе и заявили, что ей ничего не приходило.
Оказалось, что с прошлой пятницы в почтовое отделение № 47 поступают многочисленные обращения граждан, получивших аналогичные сообщения. Некоторые экземпляры изъяли и отослали в центральный аппарат «Белпочты» для проведения служебного расследования.