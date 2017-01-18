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14:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Начальника отдела полиции в Иркутске отстранили от должности по делу о «Боярышнике»

Соответствующее решение принял Ленинский районный суд.

Источник: РИА "Новости"

Ленинский районный суд Иркутска временно отстранил от должности начальника городского отдела полиции УМВД Дениса Черемисина, который является фигурантом дела о массовом отравлении концентратом «Боярышник». Ходатайство следствия удовлетворено на заседании суда сегодня, 18 января. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

«Ходатайство следствия удовлетворено, Черемисин отстранен от занимаемой должности на период следствия и судебного разбирательства», — отметили в ведомстве.

Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции и дал несколько поручений.

С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудники СУ СКР по региону 18 декабря 2016 года возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 239 УК РФ «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». По делу задержаны 22 человека. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10-ти — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

Сразу после пресс-конференции Путина следователи возбудили в отношении заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.

В тот же день начальника отдела полиции № 4 УМВД по Иркутску Дениса Черемисина задержали по делу об отравлении суррогатной алкогольной продукцией. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц». Полицейского отпустили под подписку о невыезде.

Всего от употребления непищевой спиртосодержащей жидкости пострадали 123 человека, из которых 77 погибло (в том числе 47 человек в ЛПУ и 29 человек поступивших в БСМЭ от организаций ритуальных услуг). Было выписано 47 человек, из них 38 — выписано из лечебных учреждений по улучшению состояния здоровья, девять человек покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи. Последний пострадавший выписан 12 января 2017 года из ОГБУЗ «Иркутская ГКБ № 3» (находился в стационаре с 19 декабря 2016 года).

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

#Боярышник_убийца.

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