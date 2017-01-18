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11:56 (мск), источник: Вести Иркутск

У припаркованных во дворах автомобилей ночью порезали колёса в Иркутске

Инцидент произошел сегодня в микрорайоне Солнечном. Пострадали машины владельцев, которые живут около пристани «Ракета».

Источник: Вести Иркутск

Свой транспорт на ночь они парковали возле домов. Наша съёмочная группа обнаружила 5 автомобилей с повреждёнными шинами. А по словам местных жителей, таких как минимум 9. У всех проколоты колёса. При этом правила парковки водители не нарушали, и их машины проезду не мешали. Подобные инциденты в Иркутске уже были. Два года назад колёса на 40 автомобилях порезал работник шиномонтажной мастерской. Полиция разыскивает злоумышленников:

— Простое хулиганство, да и всё. А что коммерческое? Чтобы мы на стоянки, что ли, ехали. Да нет. Просто хулиганство.

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