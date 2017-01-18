Суд в Нижнем Новгороде арестовал обвиняемого в превышении должностных полномочий полицейского

Как следует из материалов дела, в 18:00 12 февраля 2011 года в спецприемник для лиц, арестованных в административном порядке, при ГУВД по Нижегородской области, полицейские доставили граждан Республики Узбекистан, которых задержали за нарушение режима пребывания в РФ.

По версии следствия, обвиняемый умышленно внес в протокол об административном задержании и протокол личного досмотра граждан заведомо ложные сведения, а именно сведения об их освобождении 14 февраля, однако из корыстной заинтересованности незаконно держал их в приемнике до 18 февраля.

«Это повлекло существенное нарушение прав задержанных на свободу и свободный выезд за пределы РФ», — говорится в сообщении. Канавинский районный суд постановил арестовать обвиняемого в преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ, до 15 февраля 2017 года.