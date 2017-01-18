Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Жгучий красный перец продлевает жизнь
Эксперты заявили о событии, способном резко сказаться на долларе
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Наташу Королеву не пускают в Киев на похороны бабушки (фото)
Похищенная девочка звонила маме из багажника
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
1645-летие Константина Хабенского
15Второй зимний Московский Велопарад
1135-летие герцогини Кембриджской
14:37 (мск), источник: РИА Новости

Почти на всей территории Испании из-за непогоды объявили режим ЧП

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На всей территории Испании, за исключением Канарских островов, объявлен режим ЧП из-за похолодания и непогоды, сообщает агентство EFE.

По данным агентства, в автономных сообществах Испании сейчас введен желтый или оранжевый уровень опасности из-за сильных порывов ветра, снегопадов и холода.

Как сообщается, в сообществах Арагон и Каталония минимальные значения термометра были зафиксированы на уровне 12 градусов ниже нуля.

По информации агентства, в Арагоне сейчас введен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха во всех его провинциях, согласно прогнозам, опустится до 8−12 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что Испания готовится к резкому понижению температуры и снегопаду на значительной части страны.

Высокий (оранжевый) уровень опасности был объявлен в Наварре, Бургосе, Леоне, Паленсии, Ла Риохе, Астурии, Теруэле и Кастельоне.

В Барселоне введен «желтый уровень» — из-за ветра, достигающего скорости 80 километров в час, и высоких волн — до трех метров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новый президент Украины еще не избран. Но уже обозначен
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
Москалькова поддержала решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Вид на жительство в России Сноудену продлен до 2020 года
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
СМИ: 79-летний Джек Николсон больше не будет сниматься в кино Последний фильм с участием знаменитого голливудского актера вышел на экраны в декабре 2010 года
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве В судах рассматривается уже более десяти однотипных дел
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж Поклонники не узнали певицу.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь