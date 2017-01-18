Почти на всей территории Испании из-за непогоды объявили режим ЧП

По данным агентства, в автономных сообществах Испании сейчас введен желтый или оранжевый уровень опасности из-за сильных порывов ветра, снегопадов и холода.

Как сообщается, в сообществах Арагон и Каталония минимальные значения термометра были зафиксированы на уровне 12 градусов ниже нуля.

По информации агентства, в Арагоне сейчас введен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха во всех его провинциях, согласно прогнозам, опустится до 8−12 градусов ниже нуля.