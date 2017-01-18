Почти на всей территории Испании из-за непогоды объявили режим ЧП
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На всей территории Испании, за исключением Канарских островов, объявлен режим ЧП
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На всей территории Испании, за исключением Канарских островов, объявлен режим ЧП
По данным агентства, в автономных сообществах Испании сейчас введен желтый или оранжевый уровень опасности
Как сообщается, в сообществах Арагон и Каталония минимальные значения термометра были зафиксированы на уровне 12 градусов ниже нуля.
По информации агентства, в Арагоне сейчас введен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха во всех его провинциях, согласно прогнозам, опустится до 8−12 градусов ниже нуля.
Ранее сообщалось, что Испания готовится к резкому понижению температуры и снегопаду на значительной части страны.
Высокий (оранжевый) уровень опасности был объявлен в Наварре, Бургосе, Леоне, Паленсии, Ла Риохе, Астурии, Теруэле и Кастельоне.
В Барселоне введен «желтый уровень» —