Инспектора Ростехнадзора, курировавшего упавший в центре Омска кран, отправили в колонию на 2 года

Напомним, трагедия произошла в Омске 26 октября 2015 года на стройплощадке в центре города, где возводился 15-этажный апарт-отель Marshal. Башенный кран рухнул прямо на проезжую часть и придавил два проезжавших по магистрали автомобиля. В результате трагедии погибла семья из 3-х человек с малолетним ребенком и водитель микроавтобуса «Соболь».

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда оставила в силе приговор в отношении государственного инспектора Сибирского управления Ростехнадзора Константина Иванова, осужденного за падение крана на улице Жукова.

Как выяснилось, кран принадлежал ООО «ИПК «Жилстрой». Компания грубо нарушала требования промышленной безопасности при его эксплуатации, что и стало причиной ЧП. Экспертиза установила, что кран упал из-за нарушений при установке и креплении тупиковых упоров, а также несоответствие тупиковых упоров и рельсового пути установленным требованиям. Кроме того, была выявлена неисправность тормоза передвижения крана и отсутствие рельсового захвата.

Однако Сибирское управление Ростехнадзора, призванное контролировать технику на строительных площадках, закрывало на нарушения глаза. Ответственным за указанный объект был инспектор Константин Иванов, однако реально техсостояние крана не проверялось больше двух лет.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— После декабря 2014 года Ростехнадзор не проводил экспертизу промышленной безопасности крана. До 1 апреля 2015 года ведомством не был представлен отчет об организации производственного контроля за 2014 год, в котором должны быть отражены сведения о сроках окончания экспертизы промышленной безопасности, дате освидетельствования крана и его техсостоянии.

Учитывая последствия халатности инспектора, Куйбышевский районный суд Омска в ноябре 2016 года признал Иванова виновным в «Неисполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 3 ст. 293 УК РФ), и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Иванову запрещено в течение 3 лет работать в государственных органах, связанной с выполнением функций по экологическому, технологическому и атомному надзору. Кроме того, суд также постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибших и взыскать в качестве возмещения причиненного морального вреда с Ростехнадзора России по 700 тыс. рублей в пользу каждого потерпевшего. В итоге выплаты составят 2 миллиона 800 тысяч рублей.