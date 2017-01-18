В Сочи на улице Пионерской загорелся гостевой дом

По предварительным данным погибших и пострадавших нет, но эвакуировать из огня пришлось 15 человек.

По словам очевидцев, которые находились в доме во время пожара, они сначала услышали хлопок, затем крики. По разным версиям, причиной возгорания мог стать масляный обогреватель или неисправность электропроводки на чердаке.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В тушении были задействованы 18 человек и 7 единиц техники, от МЧС — 6 человек и 1 единица техники.

Прибывшие пожарные боролись с возгоранием более двух часов (ликвидирован пожар в 11.17), но мансарда и верхний этаж гостевого дома были полностью уничтожены огнем.