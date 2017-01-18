Взрыв на Комсомольском мосту в Волгограде попал на видео

На популярном видеохостинге появился ролик, на котором камера, установленная в автомобиле, проезжавшем по мосту в строну улицы Пархоменко, запечатлела момент взрыва газового баллона у рабочих. На записи видно, как облако огня поднимается над путепроводом с правой стороны.

Напомним, что во вторник, 17 января, при проведении сварочных работ произошел взрыв баллона с газом. В результате происшествия пострадали трое рабочих, из которых двое были доставлены в больницу. Из-за взрыва также повредился один из шумозащитных экранов, установленных на путепроводе.