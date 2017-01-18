Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдума рассмотрит закон о добровольной плате за капремонт
Что вы думаете о крещенских купаниях: опрос
Похищенную 12-летнюю девочку нашли живой на городской свалке
Певица Натали скрывает беременность
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника
Голый пассажир обвинил таксиста в надругательстве
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
СМИ: США решили, на кого ставить в качестве президента Украины
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
18Инаугурации прошлого
14Рождество Христово в городах России
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
12:51 (мск), источник: АиФ Волгоград

Взрыв на Комсомольском мосту в Волгограде попал на видео

Взрыв на Комсомольском путепроводе в Волгограде записал автомобильный видеорегистратор.

На популярном видеохостинге появился ролик, на котором камера, установленная в автомобиле, проезжавшем по мосту в строну улицы Пархоменко, запечатлела момент взрыва газового баллона у рабочих. На записи видно, как облако огня поднимается над путепроводом с правой стороны.

Напомним, что во вторник, 17 января, при проведении сварочных работ произошел взрыв баллона с газом. В результате происшествия пострадали трое рабочих, из которых двое были доставлены в больницу. Из-за взрыва также повредился один из шумозащитных экранов, установленных на путепроводе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Его ставили в пример гитлеровцам. Почему немцы с почестями похоронили советского солдата
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
Москалькова поддержала решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов
В Италии произошло сильное землетрясение
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
СМИ: 79-летний Джек Николсон больше не будет сниматься в кино Последний фильм с участием знаменитого голливудского актера вышел на экраны в декабре 2010 года
Недвижимость
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Прокуроров обеспечат жильем
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж Поклонники не узнали певицу.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь