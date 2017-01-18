В Самаре мужчину до смерти забили арматурой
В полицию Самары поступило сообщение от медиков о том, что из дома в поселке Стройкерамика с множественными травмами доставлен 40-летний мужчина.
В полицию Самары поступило сообщение от медиков о том, что из дома в поселке Стройкерамика с множественными травмами доставлен 40-летний мужчина.
По указанному адресу выехала
По предварительной версии полицейских, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый избил арматурой своего оппонента. Впоследствии пострадавший скончался. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается, сообщает