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12:54 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре мужчину до смерти забили арматурой

В полицию Самары поступило сообщение от медиков о том, что из дома в поселке Стройкерамика с множественными травмами доставлен 40-летний мужчина.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался 45-летний мужчина, проживающий в Самаре без регистрации. Ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По предварительной версии полицейских, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый избил арматурой своего оппонента. Впоследствии пострадавший скончался. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

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