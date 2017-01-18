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12:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пьяный мужчина в Приангарье зарезал двоих соседей и поджёг дом

Злоумышленнику может грозить до 20 лет лишения свободы.

22-летний местный житель в Свирске Иркутской области будучи в состоянии алкогольного опьянения зарезал двоих мужчин и поджёг дом на улице Чекалина, 36. По данному факту следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Максимальная санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

17 января в следственный отдел по Черемхово поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в доме, расположенном в Свирске на Чекалина, 46 обнаружены тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти. В ходе осмотра места происшествия на теле 64-летнего мужчины обнаружены колото-резанные ранения грудной клетки, у второго 46-летнего потерпевшего имелись кровоподтеки в области шеи.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в ночное время 17 января местный житель пришел в дом к одному из потерпевших, где, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес своим знакомым телесные повреждения не совместимые с жизнью. С целью сокрытия следов совершенного преступления, он поджег верхнюю одежду, находящуюся на вешалке в коридоре указанного дома, в результате чего произошло возгорание», — отметили в ведомстве.

В кратчайшие сроки 22-летний подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Известно, что в 2007 году он осужден Черемховским городским судом по ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение и сбыт наркотиков). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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