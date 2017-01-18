Виновник аварии на газопроводе в Соликамске заплатит 3 млн рублей
В декабре прошлого года
В декабре прошлого года
Компания, виновная в аварии на газопроводе в Соликамске, должна выплатить газовикам 3, 1 млн рублей.
ЧП произошло днём 13 декабря прошлого года. Тогда сотрудники ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» вели несанкционированные земляные работы в зоне газораспределительных сетей. В результате они повредили газопровод на ул. Гоголя, 39.
Сотрудники компании «Газпром газораспределение Пермь» смогли устранить аварию вечером 13 декабря. Восстановить газоснабжение котельных и предприятий Соликамска удалось только утром в среду, 14 декабря. После этого началась подача природного газа потребителям.
Как сообщили в компании «Газпром газораспределение Пермь», ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» должно возместить стоимость аварийных работ и повторных пусков газа потребителям. Виновник аварии обязан выплатить 3, 1 млн рублей до конца января.