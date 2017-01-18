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13:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

Виновник аварии на газопроводе в Соликамске заплатит 3 млн рублей

В декабре прошлого года из-за ЧП без тепла остались 800 жителей.

Компания, виновная в аварии на газопроводе в Соликамске, должна выплатить газовикам 3, 1 млн рублей.

ЧП произошло днём 13 декабря прошлого года. Тогда сотрудники ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» вели несанкционированные земляные работы в зоне газораспределительных сетей. В результате они повредили газопровод на ул. Гоголя, 39.

Из-за аварии пришлось прекратить подачу газа в 373 многоквартирных дома, в которых проживает более 17 тыс. человек, и на три предприятия. Местная ТЭЦ перешла на резервное топливо — мазут. Кроме того, прекратили подачу газа потребителям Тохнуевского сельского поселения. В результате без отопления остались 8 многоквартирных домов и 124 частных дома в селе Тохтуево и деревне Сёла, в которых проживает 795 человек.

Сотрудники компании «Газпром газораспределение Пермь» смогли устранить аварию вечером 13 декабря. Восстановить газоснабжение котельных и предприятий Соликамска удалось только утром в среду, 14 декабря. После этого началась подача природного газа потребителям.

Как сообщили в компании «Газпром газораспределение Пермь», ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» должно возместить стоимость аварийных работ и повторных пусков газа потребителям. Виновник аварии обязан выплатить 3, 1 млн рублей до конца января.

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