В Уфе из-за неисправности самолета задержали рейс
В Уфе самолет Як-42, принадлежащий компании «Саратовские авиалинии», не смог взлететь по расписанию
В Уфе самолет Як-42, принадлежащий компании «Саратовские авиалинии», не смог взлететь по расписанию
Он должен был отправиться по маршруту Уфа —
— Сейчас они ожидают, когда будет подано другое воздушное судно. Ориентировочное время задержки составит 16 часов, — рассказали в
Уфимская транспортная прокуратура в связи с произошедшим проводит проверку соблюдения требований действующего законодательства об обеспечении безопасности полетов, а также взяла на контроль ситуацию с соблюдением прав пассажиров задержанного рейса.