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12:54 (мск), источник: "Российская газета"

В Уфе из-за неисправности самолета задержали рейс

В Уфе самолет Як-42, принадлежащий компании «Саратовские авиалинии», не смог взлететь по расписанию из-за вышедшего из строя стартера левого двигателя.

Он должен был отправиться по маршруту Уфа — Ханты-Мансийск в 4.50 по местному времени. На рейс зарегистрировались 86 пассажиров.

— Сейчас они ожидают, когда будет подано другое воздушное судно. Ориентировочное время задержки составит 16 часов, — рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. — Пассажиры задержанного рейса обеспечены прохладительными напитками, горячим питанием. Часть из них заселена в гостиницу.

Уфимская транспортная прокуратура в связи с произошедшим проводит проверку соблюдения требований действующего законодательства об обеспечении безопасности полетов, а также взяла на контроль ситуацию с соблюдением прав пассажиров задержанного рейса.

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