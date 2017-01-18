В Уфе из-за неисправности самолета задержали рейс

Он должен был отправиться по маршруту Уфа — Ханты-Мансийск в 4.50 по местному времени. На рейс зарегистрировались 86 пассажиров.

— Сейчас они ожидают, когда будет подано другое воздушное судно. Ориентировочное время задержки составит 16 часов, — рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. — Пассажиры задержанного рейса обеспечены прохладительными напитками, горячим питанием. Часть из них заселена в гостиницу.

Уфимская транспортная прокуратура в связи с произошедшим проводит проверку соблюдения требований действующего законодательства об обеспечении безопасности полетов, а также взяла на контроль ситуацию с соблюдением прав пассажиров задержанного рейса.