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13:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Банду черных лесорубов в Приангарье осудили условно за ущерб в 400 тысяч рублей

Злоумышленники были задержаны в мае 2016 года.

Четверо участников ОПГ в Осинском районе Иркутской области получили условные сроки за незаконную рубку леса. Общий ущерб от действий преступной группы превысил 400 тысяч рублей. Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками уголовного розыска в мае 2016 года, когда ее участники были задержаны. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Как установлено следствием и судом, преступная группа, в которую входили четверо злоумышленников, действовала на территории района с апреля по май 2016 года. За этот период ими совершено три незаконных рубки леса в крупном и особо крупном размерах на территории Осинского лесничества.

«Преступления тщательно планировались осужденными. Так, для их совершения участниками группы использовались автомобиль УАЗ, бензопилы, трактор ДТ. В целях конспирации все преступления совершались в ночное, ранее утреннее время суток, участниками группы отслеживались подъездные пути к местам рубок с целью предупреждения соучастников о рейдах», — отметили в ведомстве.

Злоумышленников задержали в мае 2016 года. В ходе расследования уголовного дела обвиняемые полностью признали свою вину, активно сотрудничали с органами следствия.

Приговором суда участникам ОПГ назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 2 лет 6 месяцев до 3 лет с назначением испытательных сроков. Также судом удовлетворен иск прокурора Осинского района о взыскании с осужденных ущерба, причиненного незаконными рубками.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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