В Башкирии дерзкое ограбление ювелирного салона попало в объектив камеры

На кадрах видно, как группа из трех молодых людей врывается в ювелирный магазин «Первоцвет», громит витрины и собирает в сумки товар. В то время, как один из грабителей стоит на «стреме», двое его друзей обрабатывают витрины. Собрав драгоценности, преступники спешно удаляются.

В соцсети видео вызвало неоднозначную реакцию — в то время, как часть пользователей осуждает грабителей, вторая сравнивает их с Робином Гудом. «Как же прописанные истины — “не убей”, “не укради”… Жить нужно по совести, слава Богу, что зал был пуст, кто знает, чем бы все обернулось, будь там покупатели?! Творится что-то невообразимое, то женщины с ножами, то ограбления», — пишет представитель первой стороны. Представитель второй ему отвечает: «Я знаю, что первоцвет лет 20 существует, как я помню. За 20 лет потерять 5 цепочек не большая потеря, зато ребята нормально отдохнут».

В МВД по РБ нам сообщили: «Вчера, около 10 утра поступило сообщение об ограблении ювелирного магазина в Кумертау: неизвестные разбили витрины и похитили украшения. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемых. Всех, кто владеет информацией, которая могла бы помочь розыску, просят сообщить в ближайшее отделение полиции», — рассказал руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

К слову, накануне в Кумертау произошел инцидент — в одну из городских парикмахерских явилась женщина и после недолгих препирательств с персоналом набросилась на сотрудницу с ножом, который достала из сумки.