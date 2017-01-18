Экс-глава Новокубанского района Роман Архипов осужден на три года

Как сообщал «Югополис», в 2015 году Роман Архипов лишился должности главы Новокубанского района после выявленных нарушений. Первое уголовное дело было возбуждено против Архипова, когда в деятельности администрации Новокубанского района были вскрыты многочисленные нарушения закона, сопровождающие процессы распоряжения земельными ресурсами. Через неделю глава региона Вениамин Кондратьев предложил Роману Архипову уйти в отставку. Вскоре после этого против Архипова возбудили еще одно дело.

По информации пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю, Архипов вынес постановление о переводе земельного участка из земель промышленности в категорию «земли населенных пунктов» с изменением вида его разрешенного пользования, позволяющей вести личное подсобное хозяйство и осуществлять строительство. Затем на земле была возведена хозпостройка, на которую было зарегистрировано право собственности, а в последующем на основании договора купли-продажи и право собственности на земельный участок. Затем его часть была реализована по заниженной цене. Материальный ущерб составил не менее 3,5 миллионов рублей.

Также Архипов вынес постановления о предоставлении аффилированным лицам в собственность земельных участков в Новокубанске, на которых находились возведенные коммерческие объекты. Нарушив требования земельного законодательства и не проведя установленных процедур, чиновник предоставил земельные участки в собственность лицам, построившим на них строения, по существенно заниженной цене.

Кроме того, чиновник дал указание о проведении проектно-изыскательских работ, необходимых для размещения мусоросортировочного комплекса, на земельном участке, который не находился в муниципальной собственности. В результате ущерб, причиненный муниципальному бюджету, превысил 2,7 миллиона рублей.

Приговором суда Архипову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.