Экс-глава Новокубанского района Роман Архипов осужден на три года
Бывший глава администрации Новокубанского района признан виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.
Бывший глава администрации Новокубанского района признан виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.
Как сообщал «Югополис», в 2015 году Роман Архипов лишился должности главы Новокубанского района после выявленных нарушений. Первое уголовное дело было возбуждено против Архипова, когда в деятельности администрации Новокубанского района были вскрыты многочисленные нарушения закона, сопровождающие процессы распоряжения земельными ресурсами. Через неделю глава региона Вениамин Кондратьев предложил Роману Архипову уйти в отставку. Вскоре после этого против Архипова возбудили еще одно дело.
По информации
Также Архипов вынес постановления о предоставлении аффилированным лицам в собственность земельных участков в Новокубанске, на которых находились возведенные коммерческие объекты. Нарушив требования земельного законодательства и не проведя установленных процедур, чиновник предоставил земельные участки в собственность лицам, построившим на них строения, по существенно заниженной цене.
Кроме того, чиновник дал указание о проведении
Приговором суда Архипову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.