В Волгограде полуторагодовалый ребенок оказался заперт на балконе

Как сообщают соседи семьи, в среду утром, 18 января, в доме № 16 по улице Тургенева, они услышали плач ребенка. На стуки в дверь в квартире никто не отреагировал, тогда они вызвали службу спасения и полицию.

Как оказалось, ребенок вышел на застекленный балкон, пока его родители ненадолго отлучились из дома, и оказался заперт на нем, из-за захлопнувшейся двери. Мать и отец вернулись в квартиру в тот момент, когда специалисты освобождали ребенка.