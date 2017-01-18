В Волгограде полуторагодовалый ребенок оказался заперт на балконе
Полуторагодовалый ребенок оказался заперт на балконе, пока его родители ненадолго отлучились из дома в Дзержинском районе Волгограда.
Полуторагодовалый ребенок оказался заперт на балконе, пока его родители ненадолго отлучились из дома в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщают соседи семьи, в среду утром, 18 января, в доме № 16 по улице Тургенева, они услышали плач ребенка. На стуки в дверь в квартире никто не отреагировал, тогда они вызвали службу спасения и полицию.
Как оказалось, ребенок вышел на застекленный балкон, пока его родители ненадолго отлучились из дома, и оказался заперт на нем,