Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена самого дорогого дома России
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
Сын Ирины Винер ликвидировал одну из своих компаний
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Певица Натали скрывает беременность
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
15Второй зимний Московский Велопарад
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22Вечное сияние Джима Керри
15:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде полуторагодовалый ребенок оказался заперт на балконе

Полуторагодовалый ребенок оказался заперт на балконе, пока его родители ненадолго отлучились из дома в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщают соседи семьи, в среду утром, 18 января, в доме № 16 по улице Тургенева, они услышали плач ребенка. На стуки в дверь в квартире никто не отреагировал, тогда они вызвали службу спасения и полицию.

Как оказалось, ребенок вышел на застекленный балкон, пока его родители ненадолго отлучились из дома, и оказался заперт на нем, из-за захлопнувшейся двери. Мать и отец вернулись в квартиру в тот момент, когда специалисты освобождали ребенка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кусался и сбегал. Как живет жеребец, подаренный ставропольчанке Путиным
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
Матвиенко назвала условия отмены «закона Димы Яковлева»
Сноудену продлили вид на жительство в России еще на три года
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов
В Испании из-за похолодания объявили режим ЧП
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж Поклонники не узнали певицу.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь