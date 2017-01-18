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13:40 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В одном из супермаркетов Волгограда скончалась пенсионерка

18 января в одном из супермакетов Красноармейского района Волгограда скончалась 80-летняя женщина.

По словам очевидцев, около 9.30 утра пенсионерка пришла в супермакет, сделала покупки и подошла к кассе. Вдруг ей стало плохо, женщина потеряла сознание и упала.

Работники магазина вызвали карету скорой помощи. Прибывшие на место ЧП медработники диагностировали смерть пожилой женщины.

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