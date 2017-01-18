В одном из супермаркетов Волгограда скончалась пенсионерка
18 января в одном из супермакетов Красноармейского района Волгограда скончалась 80-летняя женщина.
18 января в одном из супермакетов Красноармейского района Волгограда скончалась 80-летняя женщина.
По словам очевидцев, около 9.30 утра пенсионерка пришла в супермакет, сделала покупки и подошла к кассе. Вдруг ей стало плохо, женщина потеряла сознание и упала.
Работники магазина вызвали карету скорой помощи. Прибывшие на место ЧП медработники диагностировали смерть пожилой женщины.