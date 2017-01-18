В Калининграде пожилая женщина погибла под колесами авто

В Калининграде, на ул. Озерной водитель автомобиля «Рено» сбил 78-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась.

А на ул. Гаражной в результате столкновения двух автомобилей пострадал пассажир.