В Калининграде пожилая женщина погибла под колесами авто
За минувшие сутки на территории области зарегистрировано три ДТП, в которых 1 человек погиб, 2 получили ранения. Об этом сообщает
За минувшие сутки на территории области зарегистрировано три ДТП, в которых 1 человек погиб, 2 получили ранения. Об этом сообщает
В Калининграде, на ул. Озерной водитель автомобиля «Рено» сбил 78-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась.
А на ул. Гаражной в результате столкновения двух автомобилей пострадал пассажир.
Травмы также получил водитель автомобиля «Мерседес 190», который на 11 километре дороги