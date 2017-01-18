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15:06 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде пожилая женщина погибла под колесами авто

За минувшие сутки на территории области зарегистрировано три ДТП, в которых 1 человек погиб, 2 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

В Калининграде, на ул. Озерной водитель автомобиля «Рено» сбил 78-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась.

А на ул. Гаражной в результате столкновения двух автомобилей пострадал пассажир.

Травмы также получил водитель автомобиля «Мерседес 190», который на 11 километре дороги Холмогоровка-Коврово не справился с управлением и врезался в дерево. Мужчина госпитализирован.

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