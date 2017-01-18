В Италии произошло сильное землетрясение
Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в среду утром в центральной Италии, сообщает итальянский телеканал Rai 24.
Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в среду утром в центральной Италии, сообщает итальянский телеканал Rai 24.
Подземные толчки ощущались и в Риме. По данным телеканала, землетрясение затронуло области Лацио и Абруццо.
Эпицентр землетрясения находился в 30 км к
Информация о разрушениях и жертвах пока не поступала.