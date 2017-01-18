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13:07 (мск), источник: Интерфакс

В Италии произошло сильное землетрясение

Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в среду утром в центральной Италии, сообщает итальянский телеканал Rai 24.

Подземные толчки ощущались и в Риме. По данным телеканала, землетрясение затронуло области Лацио и Абруццо.

Эпицентр землетрясения находился в 30 км к юго-западу от города Асколи-Пичено. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Информация о разрушениях и жертвах пока не поступала.
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