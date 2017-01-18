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13:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

Начался суд над бомжом, обвиняемым в убийстве 10-летнего пропавшего пермяка

28-летний уроженец Ивановской области признал свою вину в двух убийствах.

28-летний бомж признал свою вину в двойном убийстве — 10-летнего мальчика и своего собутыльника. Сегодня, 18 января, стартовал громкий судебный процесс над уроженцем Ивановской области.

Как установили следователи, в июне прошлого года мужчина убил в Индустриальном районе Перми 10-летнего мальчика, после чего сбросил его тело в коллектор. Поисками пропавшего мальчика занимались не только правоохранители, но и волонтёры по всему краю. Найти его останки удалось только в середине августа. Вскоре оперативники задержали бомжа, подозреваемого в убийстве мальчика.

В том же коллекторе криминалисты обнаружили ещё одно тело. Труп пролежал в колодце с 2014 года. Выяснилось, что погибший также стал жертвой всё того же бомжа. Перед убийством они вместе распивали спиртные напитки.

Сегодня на судебном заседании заслушивали свидетелей. Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый мужчина полностью признал свою вину в этих убийствах. Он обвиняется по ст. 105, ч.2 («Убийство двух и более лиц»).

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