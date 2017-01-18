В Перми домработница украла драгоценности из коттеджа работодателей
В полицию поступило сообщение о краже из частного дома в посёлке Архиерейка. Были похищены различные ювелирные изделия с драгоценными камнями на общую сумму более 636 тысяч рублей.
В полицию поступило сообщение о краже из частного дома в посёлке Архиерейка. Были похищены различные ювелирные изделия с драгоценными камнями на общую сумму более 636 тысяч рублей.
Полицейские установили, что к краже может быть причастна 39-летняя домработница. В этот же день женщина была задержана сотрудниками
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.