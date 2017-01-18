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13:16 (мск), источник: Новости Перми

В Перми домработница украла драгоценности из коттеджа работодателей

В полицию поступило сообщение о краже из частного дома в посёлке Архиерейка. Были похищены различные ювелирные изделия с драгоценными камнями на общую сумму более 636 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже может быть причастна 39-летняя домработница. В этот же день женщина была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы. В отделе полиции она во всем призналась. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

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