В Перми домработница украла драгоценности из коттеджа работодателей

Полицейские установили, что к краже может быть причастна 39-летняя домработница. В этот же день женщина была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы. В отделе полиции она во всем призналась. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.