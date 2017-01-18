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13:13 (мск), источник: СуперОмск

Омские силовики пытаются через суд привлечь Москаленко к делу об убийстве Берга как подозреваемого

Материалы следствия поступили в Омский областной суд.

Источник: AP 2016

В ближайшие дни в Омском областном суде снова рассмотрят вопросы, связанные с расследованием против Сергея Москаленко. Материалы силовиков туда уже поступили. Судьбу дела покойного судьи рассмотрит квалификационная коллегия судей.

«Там решат вопрос о возможности привлечь Москаленко в качестве подозреваемого по делу об убийстве», — сообщила «СуперОмску» Анастасия Лукьянова, специалист по связям со СМИ Омского областного суда.

Вероятно, в процессе предоставят слово родне Сергея Москаленко. То есть судьи попытаются выяснить, хотят ли родственники окончания расследования по делам, связанным с Виктором Бергом.

14 января тело Сергея Москаленко нашли в лесополосе левобережного парка. По предварительным данным силовиков, он повесился. В последний год высказывались гипотезы о том, что Сергей Москаленко брал взятку у строителя Виктора Берга за оправдательный приговор. Когда их отношения достигли критической отметки, то Москаленко вызвал на встречу Берга и расправился с ним. Виктор Берг был расстрелян в октябре 2015 года.

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