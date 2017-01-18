СК возьмет под контроль дело об угрозе водителю скорой помощи в Петербурге

По данным следствия, днем 17 января подозреваемый, водитель автомобиля Mercedes, у дома 1 по Михайловской улице в ходе дорожного конфликта на проезжей части, используя нож, угрожал убийством водителю автомобиля скорой помощи. Сообщалось, что в отношении 45-летнего гражданина отдел дознания УМВД России по Центральному району возбудил уголовное дело по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

«Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел в отношении 45-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), вызвавшего большой общественный резонанс», — говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства ведомства.