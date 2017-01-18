Пострадавшие рабочие при взрыве газового баллона в Екатеринбурге находятся в очень тяжелом состоянии

Сам инцидент произошел сегодня утром. На стройплощадке торгового центра по ул. Машиностроителей произошел взрыв, пострадали двое рабочих. Оба получили серьезные травмы, в тяжелом состоянии их доставили в больницу № 23.

«Их состояние очень тяжелое. Их спасают врачи, делают все возможное и невозможное для того, чтобы сохранить им жизнь. У одного ампутировали ногу, у второго — открытый перелом голени с термальным ожогом второй степени», — рассказали в пресс-службе Горздрава.

Напомним, что по предварительным данным, на строящемся объекте произошел взрыв газового баллона. Следственная группа выехала на место происшествия для осмотра и установления всех обстоятельств. Свою проверку по факту ЧП также начала прокуратура.