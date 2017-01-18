Новосибирцы стали чаще умирать на работе от падений, об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда.

В целом в 2016 году травматизм на рабочем месте снизился, всего 117 человек получили травмы. А вот число смертей выросло до 38. Чаще других гибнут строители — 15 случаев.

«В ходе расследования несчастных случаев установлено, что 11 работников пострадавших были с признаками алкогольного опьянения. Анализ несчастных случаев свидетельствует о том, что в 36 случаях работник пострадал, либо погиб в результате падения, в 31 случае травмы получены в результате воздействия разлетающихся вращающихся предметов, деталей машин, в 17 случаях работники пострадали в результате падения, обрушения или обвалов предметов, материалов или земли и т.д., в 10 случаях — в результате воздействия электрического тока», — рассказали в инспекции.