В Семилуках из-за аварии на теплотрассе дворец культуры остался без отопления

В Семилуках из-за аварии на теплотрассе районный Дворец культуры остался без отопления, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» директор РДК Марина Исаева в среду, 18 января.

Порыв произошел днем ранее — 17 января. Тепло в двухэтажное здание не поступает уже сутки. Чтобы система отопления РДК в минусовую температуру не вышла из строя, руководство РДК вместе со специалистами теплоснабжащей компании решили полностью спустить воду из системы.

— В здании Дворца очень холодно. Чтобы воспитанники кружков и студий не заболели, все занятия были временно отменены. Коммунальщики, городская и районные администрации пытаются совместными силами устранить аварию. Обещают, что тепло вернется к утру 19 января, а может и раньше, — рассказала Марина Исаева.

Заместитель главы администрации района Валерий Мелещенко рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что масштабных земляных работ на месте прорыва теплотрассы пока не планируется. Постараются устранить аварию локально — с помощью установки хомута на прохудившуюся трубу.