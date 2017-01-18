Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваш ипотечный банк перестал существовать?
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
В Киеве ответили певице РФ о ее возможности посетить похороны
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника
Голый пассажир обвинил таксиста в надругательстве
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
18Инаугурации прошлого
15Второй зимний Московский Велопарад
13:48 (мск), источник: Informburo.kz

В Шымкенте судят последнего фигуранта по делу Тохтара Тулешова

В специализированном межрайонном уголовном суде Южно-Казахстанской области начался процесс по обвинению последнего фигуранта по делу Тохтара Тулешова — шымкентца Руслана Иргибаева, сообщает otyrar.kz.

Пресс-служба Военного суда РК сообщала, что один из предполагаемых соучастников громкого дела будет предан суду отдельно.

«В отношении одного фигуранта дело было выделено в отдельное производство и в последующем приостановлено в связи с тяжёлым заболеванием последнего», — отметили в суде.

Руслан Иргибаев, по данным пресс-службы Военного суда РК, не относится к числу главных фигурантов уголовного дела.

«Это один из обычных исполнителей из числа тех, что были в преступной группе», — пояснили в суде.

Тохтара Тулешова приговорили за антинародную деятельность к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с пожизненным лишением права занимать должности в коммерческих и общественных организациях. У Тулешова конфисковали девять особняков, земельный участок, породистых скакунов и дорогостоящие автомобили. Все материалы по этому делу можно прочитать здесь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сапарбаев о медсёстрах: "Не нравится работа – пусть уходят"
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
Москалькова поддержала решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Сноудену продлили вид на жительство в России еще на три года
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов
В Испании из-за похолодания объявили режим ЧП
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
СМИ: 79-летний Джек Николсон больше не будет сниматься в кино Последний фильм с участием знаменитого голливудского актера вышел на экраны в декабре 2010 года
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж Поклонники не узнали певицу.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь