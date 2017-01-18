В Шымкенте судят последнего фигуранта по делу Тохтара Тулешова

Пресс-служба Военного суда РК сообщала, что один из предполагаемых соучастников громкого дела будет предан суду отдельно.

«В отношении одного фигуранта дело было выделено в отдельное производство и в последующем приостановлено в связи с тяжёлым заболеванием последнего», — отметили в суде.

Руслан Иргибаев, по данным пресс-службы Военного суда РК, не относится к числу главных фигурантов уголовного дела.

«Это один из обычных исполнителей из числа тех, что были в преступной группе», — пояснили в суде.

Тохтара Тулешова приговорили за антинародную деятельность к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с пожизненным лишением права занимать должности в коммерческих и общественных организациях. У Тулешова конфисковали девять особняков, земельный участок, породистых скакунов и дорогостоящие автомобили. Все материалы по этому делу можно прочитать здесь.