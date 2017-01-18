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13:36 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге задержали четвертого подозреваемого в стрельбе на Крестовском

Спустя два года в Петербурге задержан четвертый фигурант уголовного дела о перестрелке на Крестовском острове, в результате которой пять человек получили огнестрельные ранения.

Источник: Reuters

Как напомнили сегодня в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, инцидент произошел в июле 2014 года. В вечернее время у дома № 25 по Северной дороге, неподалеку от итальянского ресторана, молодые люди поссорились из-за долга в два миллиона. (Ранее «Фонтанка» писала, что «яблоком раздора» для десятка парней на иномарках послужила продажа «Ауди» с трудной судьбой.). По данным следствия, Тигран Абалян, Гамзат Салманов, Руслан Исагаджиев и задержанный Костишин схватились за стволы и открыли беспорядочную стрельбу из огнестрельного и травматического оружия. Правоохранители вменили стрелкам «покушение на убийство». При этом до убийства дело не дошло только потому, считают силовики, что пострадавшие оказали активное сопротивление и сумели сбежать. Однако пятеро из них оказались в больнице с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.

В январе 2017 года полицейские задержали Костишина, который находился в розыске. Он был заочно обвинен в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Его «товарищи по оружию» Абалян и Салманов уже осуждены на реальные сроки лишения свободы. Уголовное дело Исагаджиева рассматривается в суде.

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