Пассажиров метро в Риме эвакуировали после нового землетрясения
Магнитуда подземных толчков составила 5,6, 5,3 и 5,6, о жертвах и пострадавших пока не сообщается.
Магнитуда подземных толчков составила 5,6, 5,3 и 5,6, о жертвах и пострадавших пока не сообщается.
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 106 км к
Об этом сообщил
Это уже третий сильный подземный толчок в этом регионе за среду. Магнитуда двух предыдущих составила 5,6 и 5,3.
О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Известно, что на линиях А и Б римского метро была произведена эвакуация пассажиров.
Мы начали проверять территорию, пока к нам никто за помощью не обращался.
Он уточнил, что второй подземный толчок произошел на границе столичной области Лацио в 110 км от Рима. Эта же зона подверглась разрушительному землетрясению 24 августа, когда погибли 300 человек.
Как указывает агентство ANSA, есть повреждения и новые обвалы в городе Аматриче, практически разрушенном стихией в августе.
По уточненным данным Национального института геофизики и вулканологии, подземный толчок явно ощущался в ряде центральных областей - Лацио, Марке, Абруццо, а также в итальянской столице.
Как говорят специалисты, эти землетрясения не являются критическими для Апеннин.
Но в данном случае ситуация осложняется тем, что затронутыми вновь оказались районы, пострадавшие от землетрясений в августе и октябре.
В центре Италии сохраняется холодная погода, выпал снег, что затрудняет работу спасателей и жизнь местного населения.