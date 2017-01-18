Пассажиров метро в Риме эвакуировали после нового землетрясения

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 106 км к северо-востоку от Рима. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Это уже третий сильный подземный толчок в этом регионе за среду. Магнитуда двух предыдущих составила 5,6 и 5,3. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Известно, что на линиях А и Б римского метро была произведена эвакуация пассажиров.

Мы начали проверять территорию, пока к нам никто за помощью не обращался. Фабрицио Курчо Глава Департамента гражданской защиты Италии

Он уточнил, что второй подземный толчок произошел на границе столичной области Лацио в 110 км от Рима. Эта же зона подверглась разрушительному землетрясению 24 августа, когда погибли 300 человек. Как указывает агентство ANSA, есть повреждения и новые обвалы в городе Аматриче, практически разрушенном стихией в августе.

По уточненным данным Национального института геофизики и вулканологии, подземный толчок явно ощущался в ряде центральных областей - Лацио, Марке, Абруццо, а также в итальянской столице.

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