Взрыв газового баллона на стройке в Екатеринбурге произошел из-за нарушения техники безопасности — МВД
Екатеринбург. 18 января.
Екатеринбург. 18 января.
«Полицейские установили, что ЧП произошло после проведения сварочных работ
По словам В. Горелых, сотрудники полиции установили также личности двух пострадавших в результате взрыва газового баллона — это рабочие 1983 и 1982 годов рождения.
«Оба пострадавших находятся в больнице. Одного из них, у которого менее тяжелые травмы, медицинские работники уже разрешили допросить сотрудникам полиции», — добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что утром в среду на строящемся объекте на улице Машиностроителей при проведении сварочных работ взорвался газовый баллон, пострадали два человека.
По данному факту проводится проверка.