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14:04 (мск), источник: Интерфакс

Взрыв газового баллона на стройке в Екатеринбурге произошел из-за нарушения техники безопасности — МВД

Екатеринбург. 18 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники полиции установили причину взрыва на стройке в Екатеринбурге, в результат которого пострадали двое рабочих, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Источник: РИА "Новости"

«Полицейские установили, что ЧП произошло после проведения сварочных работ из-за нарушения техники безопасности. Взорвался стандартный баллон с надписью “Кислород” объемом 50 л», — сказал он.

По словам В. Горелых, сотрудники полиции установили также личности двух пострадавших в результате взрыва газового баллона — это рабочие 1983 и 1982 годов рождения.

«Оба пострадавших находятся в больнице. Одного из них, у которого менее тяжелые травмы, медицинские работники уже разрешили допросить сотрудникам полиции», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что утром в среду на строящемся объекте на улице Машиностроителей при проведении сварочных работ взорвался газовый баллон, пострадали два человека.

По данному факту проводится проверка.

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