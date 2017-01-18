Взрыв газового баллона на стройке в Екатеринбурге произошел из-за нарушения техники безопасности — МВД

«Полицейские установили, что ЧП произошло после проведения сварочных работ из-за нарушения техники безопасности. Взорвался стандартный баллон с надписью “Кислород” объемом 50 л», — сказал он.

По словам В. Горелых, сотрудники полиции установили также личности двух пострадавших в результате взрыва газового баллона — это рабочие 1983 и 1982 годов рождения.

«Оба пострадавших находятся в больнице. Одного из них, у которого менее тяжелые травмы, медицинские работники уже разрешили допросить сотрудникам полиции», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что утром в среду на строящемся объекте на улице Машиностроителей при проведении сварочных работ взорвался газовый баллон, пострадали два человека.

По данному факту проводится проверка.