В аэропорту Омска задержали мужчину с патронами

На входе в омский аэропорт сотрудники службы авиационной безопасности задержали подозрительный багаж. Специалисты, как положено, проверяли вещи пассажиров на рентгеновско-телевизионной установке. Вдруг она показала, что в одной из мужских сумок находятся предметы, по форме похожие на патроны.

На место происшествия срочно прибыли сотрудники омского линейного управления МВД. Полицейские доставили владельца сумки в дежурную часть. Экспертиза показала, что все 32 предмета, извлечённые из багажа пассажира, являются боевыми патронами. Они пригодны для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия калибром 9 мм.

Как сообщает управление МВД на транспорте по СФО, в отношении пассажира возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, — до четырёх лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.