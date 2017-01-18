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14:05 (мск), источник: Om1.ru

В аэропорту Омска задержали мужчину с патронами

Боеприпасы «высветила» в сумке гражданина рентгеновская установка.

На входе в омский аэропорт сотрудники службы авиационной безопасности задержали подозрительный багаж. Специалисты, как положено, проверяли вещи пассажиров на рентгеновско-телевизионной установке. Вдруг она показала, что в одной из мужских сумок находятся предметы, по форме похожие на патроны.

На место происшествия срочно прибыли сотрудники омского линейного управления МВД. Полицейские доставили владельца сумки в дежурную часть. Экспертиза показала, что все 32 предмета, извлечённые из багажа пассажира, являются боевыми патронами. Они пригодны для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия калибром 9 мм.

Как сообщает управление МВД на транспорте по СФО, в отношении пассажира возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, — до четырёх лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.

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